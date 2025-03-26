Осьминог прокатился на спине акулы. Видео

Обычно осьминогов можно встретить на морском дне, куда редко заплывают короткоперые акулы мако, что делает этот случай еще более странным. По словам специалистов, этот случай говорит о том, как много морской и океанической жизни остается неизученным, в том числе важная и разнообразная роль, которую подводные хищники играют в морской экосистеме.