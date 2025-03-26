Осьминог прокатился на спине акулы. Видео

В декабре 2023 года ученые заметили у берегов Новой Зеландии оранжевого осьминога Маори, который уцепился за спину большой короткоперой акулы мако. Видео в соцсетях опубликовал Оклендский университет.
Сначала специалисты подумали, что оранжевое пятно — это рана, которую получил хищник, однако позже поняли, что это головоногое.
Осьминог Маори — самый крупный осьминог в Южном полушарии. На кадрах видно, что он занимает довольно много места на спине акулы.
Обычно осьминогов можно встретить на морском дне, куда редко заплывают короткоперые акулы мако, что делает этот случай еще более странным. По словам специалистов, этот случай говорит о том, как много морской и океанической жизни остается неизученным, в том числе важная и разнообразная роль, которую подводные хищники играют в морской экосистеме.
Ранее осьминог вцепился в мужчину-модель, снимавшего видео на Сейшельских островах.