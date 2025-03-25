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Врачи объяснили, как житель Челябинска оказался «беременным»

Врачи объяснили, как житель Челябинска оказался «беременным», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее ряд СМИ со ссылкой на слова супруги пациента сообщил, что ее муж сдал анализ крови в поликлинике, а в полученных результатах на портале «Госуслуги» говорилось, что «обследование связано с беременностью».

«В результате обследования пациента в рамках комплексного исследования на онкологические заболевания были проведены анализы на ХГЧ (один из основных анализов при беременности, хорионический гонадотропин человек) и АФП (альфа-фетопротеин, для распознавания опухолей), которые также используются в диагностике беременности. Это вызвало путаницу, поскольку результаты приходят на стандартном бланке, используемом для женщин», — пояснили в Минздраве.

Утверждается, что горожанин был заранее проинформирован о целях проведения анализов, было получено его согласие на процедуру, а супруге мужчины уже предоставили необходимые разъяснения о причинах назначения данного вида исследований.

«В настоящее время мужчине необходимо обратиться к лечащему врачу для получения дальнейших инструкций и продолжения обследования», — уточнили в министерстве.