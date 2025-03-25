Врачи объяснили, как житель Челябинска оказался «беременным»

«В результате обследования пациента в рамках комплексного исследования на онкологические заболевания были проведены анализы на ХГЧ (один из основных анализов при беременности, хорионический гонадотропин человек) и АФП (альфа-фетопротеин, для распознавания опухолей), которые также используются в диагностике беременности. Это вызвало путаницу, поскольку результаты приходят на стандартном бланке, используемом для женщин», — пояснили в Минздраве.