Врачи объяснили, как житель Челябинска оказался «беременным»

Ранее ряд СМИ со ссылкой на слова супруги пациента сообщил, что ее муж сдал анализ крови в поликлинике, а в полученных результатах на портале «Госуслуги» говорилось, что «обследование связано с беременностью».
«В результате обследования пациента в рамках комплексного исследования на онкологические заболевания были проведены анализы на ХГЧ (один из основных анализов при беременности, хорионический гонадотропин человек) и АФП (альфа-фетопротеин, для распознавания опухолей), которые также используются в диагностике беременности. Это вызвало путаницу, поскольку результаты приходят на стандартном бланке, используемом для женщин», — пояснили в Минздраве.
Утверждается, что горожанин был заранее проинформирован о целях проведения анализов, было получено его согласие на процедуру, а супруге мужчины уже предоставили необходимые разъяснения о причинах назначения данного вида исследований.
«В настоящее время мужчине необходимо обратиться к лечащему врачу для получения дальнейших инструкций и продолжения обследования», — уточнили в министерстве.