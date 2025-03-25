Совет World Athletics продлил отстранение белорусов от международных турниров

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил отстранение белорусов и россиян от международных турниров, пишет РИА Новости.
Президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что советом была принята рекомендация рабочей группу по участию в международных турнирах спортсменов из Беларуси и России.
— Совет считает санкции адекватными и не считает необходимым их заменять, дополнять или изменять, если только текущие обстоятельства не ухудшатся либо не будет достигнуто мирное соглашение — отметил Коу.
Вместе с тем глава организации, отвечая на вопрос о том, когда ситуация с допуском белорусских и российских спортсменов может измениться, заметил, что все будет зависеть от мирных переговоров, которые уже начались. Коу уточнил, что необходимо мирное соглашение, которое подпишут обе стороны:
— И тогда у нас появится возможность пересмотреть текущую ситуацию, — подчеркнул глава World Athletics.
Кстати, мы собрали, что произошло после победы Арины Соболенко над американкой Коллинз в Майами: «Рада видеть себя в этом положении».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к олимпийскому чемпиону — белорусу Ивану Едешко, сказав про триумф мужества.