Совет World Athletics продлил отстранение белорусов от международных турниров

Вместе с тем глава организации, отвечая на вопрос о том, когда ситуация с допуском белорусских и российских спортсменов может измениться, заметил, что все будет зависеть от мирных переговоров, которые уже начались. Коу уточнил, что необходимо мирное соглашение, которое подпишут обе стороны: