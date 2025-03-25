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Шакирова поблагодарила Путина за сохранение балета в центре внимания

Балерина Шакирова поблагодарила Путина за сохранение балета в центре внимания.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова выразила благодарность президенту РФ Владимиру Путину за то, что балет сегодня остается в России в центре внимания.

Шакирова получила премию президента РФ за сохранение и приумножение отечественного хореографического искусства, вклад в популяризацию русского искусства.

«От всей души благодарю за эту важную награду и за то, что искусство балета продолжает оставаться в центре внимания нашей страны. Я горжусь быть частью великого театра великой страны», — сказала Шакирова.

Особую благодарность она выразила художественному руководителю Большого и Мариинского театров Валерию Гергиеву, художественному руководителю балетной труппы Мариинского театра Адриану Фадееву и российской артистке балета Светлане Захаровой за выдвижение ее кандидатуры на получение премии.

«Глубоко признательна моей альма-матер — Академии русского балета имени Вагановой», — добавила Шакирова.