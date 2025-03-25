В «Сириусе» приматов будут клонировать для медицинских исследований

СИРИУС /федеральная территория/, 25 марта. /ТАСС/. Компания-резидент инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Сириус» планирует клонировать приматов для разработки новых лекарств и методов лечения, сообщили в Telegram-канале «Сириус. Будущее страны». В частности, ученые займутся вопросом улучшения эффективности репродуктивных технологий для человека.
«Компания-резидент ИНТЦ “Сириус” готовит на федеральной территории проект, связанный с клонированием обезьян. Ученые с их помощью планируют изучать процессы развития эмбрионов, генетические заболевания, а еще на основе этих данных будут разрабатывать новые лекарства и тестировать методы лечения», — говорится в сообщении.
Как отметил генеральный директор компании «Артклонтэк» Александр Кузнецов, ученые в экспериментах на обезьянах планируют разработать подходы, позволяющие улучшить эффективность репродуктивных технологий для человека. «Сегодня одна из важнейших задач — повысить репродуктивную способность человеческих эмбрионов для процедуры ЭКО. Сейчас эффективность переноса эмбрионов варьируется от 40 до 60%, и в некоторых случаях процесс становится крайне сложным, вынуждая многократно проходить дорогостоящую процедуру», — пояснил он.
ИНТЦ «Сириус» был создан в 2019 году по указанию президента и на основании постановления правительства. Он объединяет 96 организаций и молодежных стартапов, которые работают над проектами в области искусственного интеллекта, информационных технологий, генетики, науки о жизни и когнитивных исследований.