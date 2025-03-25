В «Сириусе» приматов будут клонировать для медицинских исследований

ИНТЦ «Сириус» был создан в 2019 году по указанию президента и на основании постановления правительства. Он объединяет 96 организаций и молодежных стартапов, которые работают над проектами в области искусственного интеллекта, информационных технологий, генетики, науки о жизни и когнитивных исследований.