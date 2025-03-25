В Новосибирске дети мигрантов будут сдавать тесты на знание русского языка

С 1 апреля 2025 года в Новосибирске детям мигрантов предстоит сдавать тест на знание русского языка при поступлении в школу. Как сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев, для детей, поступающих в 1 класс, экзамен будет только устным, и они должны будут понимать русскую речь на слух и составлять простые предложения. Для поступающих во 2 класс будет проводиться и письменный тест.