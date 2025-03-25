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В Уфе из-за празднования Ураза-байрам введут ограничения на улицах

В Уфе на Ураза-байрам ограничат движение по улицам города.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 30 марта мусульмане отметят окончание священного месяца Рамадан. Торжественные богослужения начнутся в 8:00 во всех 23 городских мечетях.

В администрации города сообщили о временных ограничениях движения транспорта: с 6:00 до 15:00 будет перекрыта часть улицы Тукаева (от Цюрупы до Зайнуллы Расулева) и крайняя правая полоса на улице Комаровой возле мечети Ляля-Тюльпан. Жителей и гостей столицы просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов.

— Для обеспечения безопасности верующих на всех площадках будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, Центра общественной безопасности и медицинские работники. Полный перечень мечетей с адресами и временем проведения мероприятий доступен на официальных ресурсах, — добавили в мэрии.

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