В Уфе из-за празднования Ураза-байрам введут ограничения на улицах

В администрации города сообщили о временных ограничениях движения транспорта: с 6:00 до 15:00 будет перекрыта часть улицы Тукаева (от Цюрупы до Зайнуллы Расулева) и крайняя правая полоса на улице Комаровой возле мечети Ляля-Тюльпан. Жителей и гостей столицы просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов.