ФНС заблокировала счета антироссийского блогера JesusAVGN

Алексей Губанов, более известный как JesusAVGN, — блогер и один из самых популярных русскоязычных игровых стримеров. Сейчас на его Twitch-канал подписано более 1,8 миллиона человек, на YouTube — почти 1,4 миллиона. В ноябре 2021-го Губанов переехал в США. Блогер занимает антироссийскую позицию и поддерживает Украину.