ФНС заблокировала счета антироссийского блогера JesusAVGN

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Операции по счетам популярного стримера и блогера JesusAVGN (Алексея Губанова) приостановлены из-за непредоставления налоговой декларации, по этой же причине налоговая заблокировала счета организации, где он является учредителем и руководителем, следует из данных сервиса «БИР-Аналитик», с которыми ознакомилось РИА Новости.
Алексей Губанов, более известный как JesusAVGN, — блогер и один из самых популярных русскоязычных игровых стримеров. Сейчас на его Twitch-канал подписано более 1,8 миллиона человек, на YouTube — почти 1,4 миллиона. В ноябре 2021-го Губанов переехал в США. Блогер занимает антироссийскую позицию и поддерживает Украину.
По информации сервиса, среди основных видов деятельности стримера значится «деятельность рекламных агентств». Причиной блокировки счетов Губанова стало «непредоставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления». Также, согласно данным, стример является руководителем компании ООО «Джем Фит Питер», которая занимается «физкультурно-оздоровительной деятельностью». Счета компании блокировали несколько раз, последний — 22 января.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что прокуратура Кемеровской области приняла решение об ограничении доступа к Telegram-каналу Губанова из-за распространения информации, которая «создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности». В конце января Тверской суд Москвы оштрафовал Губанова по делу о дискредитации российской армии на 50 тысяч рублей.