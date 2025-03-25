Ветеранам Ростовской области к 80-летию Победы перечислят по 20 тысяч рублей

В честь 80-летия Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Ростовской области получат региональную выплату в 20 тысяч рублей. Об этом распорядился врио главы региона Юрий Слюсарь.
Отметим, в 2025 году сумма выплаты была увеличена в два раза. Также, по данным властей, были расширены категории получателей материальной поддержки. Ранее средства перечисляли только фронтовикам и участникам последнего военного призыва.
Кроме того, к 9 Мая единовременную выплату в 5 тысяч рублей впервые получат жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда. Такую же сумму планируют направить труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам и вдовцам участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также тем, кто работал на объектах противовоздушной обороны.
— Выплаты начнутся с 15 апреля, их получат более 6,7 тысячи ветеранов, — говорится на сайте донского правительства.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в честь 80-летия Победы в размере 80 и 55 тысяч рублей. Эти деньги получат ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, а также другие категории ветеранов.