Ветеранам Ростовской области к 80-летию Победы перечислят по 20 тысяч рублей

Кроме того, к 9 Мая единовременную выплату в 5 тысяч рублей впервые получат жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда. Такую же сумму планируют направить труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам и вдовцам участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также тем, кто работал на объектах противовоздушной обороны.