С родным кино: в Москве раздались последние аплодисменты Ларисе Голубкиной

— Она всегда улыбалась, всегда была очень лучезарной, любящей эту жизнь. Такого позитивного человека трудно встретить еще. Впервые я ее увидела в «Гусарской балладе». А познакомились мы, когда она была уже взрослой женщиной, как и я. Я тогда была удивлена, потому что она была точно такой же, как на экране. Кажется, ей всю ее жизнь было 18, — сказала Алла Довлатова.