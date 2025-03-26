Это будущее: как художница видит Землю в 2084 году

Гонконгская художница Мишель Куэн Суэт Фунг создает проект, посвященный футуристическому будущему. Она рисует картины того, как будет выглядеть мир в 2084 году. Об этом пишет South China Morning Post.
Фунг вдохновил Полярный круг, за которым художница провела месяц. Девушка начала исследование местности с Лонгйира на норвежском архипелаге Шпицберген — самом северном населенном пункте в мире, где живут около 2500 человек. Это место также называют местом крайностей: в течение трех месяцев в году солнце светит всего 24 часа в сутки, а затем наступает три месяца полной темноты.
Благодаря Шпицбергену Фунг создала такие страны, как Нортландия, Противоречие, Страна Грез, Союз аристократов и Республика Страта.
«Эти пять микрорассказов в конечном итоге сложатся в единое повествование о 2084 годе, описывающее мой воображаемый футуристический геополитический мир таким образом, чтобы подчеркнуть нюансы нашего понимания антропоцена», — рассказала Фунг, используя термин, описывающий нынешнюю эпоху, в которую люди оказали значительное влияние на Землю.
Сейчас в Вонг Чук Ханге, в Южном районе Гонконга, проходит персональная выставка работ Чунг под названием «2084 — Мир через пятьдесят девять лет».
На выставке представлены замысловатые гравюры на дереве и картины с сюрреалистическими пейзажами, усеянными волшебными животными. Выставка позволяет заглянуть в дикое и причудливое воображение Фунг.
Фунг в своих работах сочетает фантазию с мифологией инуитов, проблемами окружающей среды, потребительством и культурной самобытностью. Художница берет серьезные темы и вплетает в них юмор, создавая сюрреалистические образы, такие как люди, поедающие пластик, летающие слоны и парящие в небе острова.
Книги также повлияли на творчество Фунг: 2084 год — это отсылка к антиутопическому роману Джорджа Оруэлла «1984». В год публикации, в 1949 году, он стал пугающим предупреждением о будущем.
По словам Фунг, десять лет назад, когда она начала свой проект, многим было далеко до понимания термина «изменение климата». «Несколько супертайфунов и невероятно теплые зимы — и Гонконг, как и весь остальной мир, осознает реальность изменения климата», — сказала художница.
Ранее в Дании художник на выставке мучил голодом поросят, выступая за права животных. Сообщается, что животных выкрали.