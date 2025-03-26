Это будущее: как художница видит Землю в 2084 году

Фунг вдохновил Полярный круг, за которым художница провела месяц. Девушка начала исследование местности с Лонгйира на норвежском архипелаге Шпицберген — самом северном населенном пункте в мире, где живут около 2500 человек. Это место также называют местом крайностей: в течение трех месяцев в году солнце светит всего 24 часа в сутки, а затем наступает три месяца полной темноты.