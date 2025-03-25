В Иркутской области региональный архив выпустил книгу «По дорогам войны»

Региональный архив Иркутской области представил книгу для всех, кто хранит память о Великой Отечественной войне. Дневник «По дорогам войны» — уникальная фронтовая хроника иркутянина Ольгерта Маркевича, созданная им под свист пуль и грохот снарядов в 1943—1945 годах. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе областного правительства.
— Книга создана на основе материалов из личного архивного фонда иркутянина-фронтовика Ольгерта Маркевича. Это редчайшая военная хроника, созданная под бомбежками и в периоды короткого отдыха. Полная версия дневниковых записей и фотоснимков бережно хранятся в Государственном архиве Иркутской области и публикуется впервые, — подчеркнул директор ведомства Семен Жабинский.
В дневниках — живая, пронзительная правда войны: от первых дней автора на фронте до победного мая 1945-го. Читатель пройдёт вместе с автором через огонь Сталинградской битвы, тяжёлые бои на Донском, Центральном и Белорусском фронтах, станет свидетелем последних ударов по врагу и триумфального взятия Берлина. А уникальные фронтовые снимки, сделанные самим Маркевичем, покажут неприукрашенную правду о буднях солдат.
Прикоснуться к этой живой истории можно будет уже 27 марта на презентации в Иркутском краеведческом музее им. Н. Н. Муравьева-Амурского.