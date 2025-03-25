В Иркутской области региональный архив выпустил книгу «По дорогам войны»

В дневниках — живая, пронзительная правда войны: от первых дней автора на фронте до победного мая 1945-го. Читатель пройдёт вместе с автором через огонь Сталинградской битвы, тяжёлые бои на Донском, Центральном и Белорусском фронтах, станет свидетелем последних ударов по врагу и триумфального взятия Берлина. А уникальные фронтовые снимки, сделанные самим Маркевичем, покажут неприукрашенную правду о буднях солдат.