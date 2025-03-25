Экспорт омского сыра в 2024 году увеличился в два раза

Это практически в два раза больше показателей 2023 года. Положительная тенденция поставок омского сыра за пределы страны сохраняется и в 2025 году. За январь-февраль экспорт составил 63,5 тонны на 25,9 млн рублей, что на 25% больше по весу и на 60% по стоимости, чем за аналогичный период прошлого года.