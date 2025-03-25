Экспорт омского сыра в 2024 году увеличился в два раза

В Омской области в два раза за год увеличился экспорт сыров. Данные приводит Омская таможня. По данным ведомства в 2024 году за рубеж из нашего региона было отправлено 664 тонны сыра на сумму более 215 млн рублей.
Это практически в два раза больше показателей 2023 года. Положительная тенденция поставок омского сыра за пределы страны сохраняется и в 2025 году. За январь-февраль экспорт составил 63,5 тонны на 25,9 млн рублей, что на 25% больше по весу и на 60% по стоимости, чем за аналогичный период прошлого года.
Основную часть экспорта составляют плавленые, молодые и рассольные сыры. Главными покупателями омского сыра являются Казахстан, Китай, Монголия, Беларусь и другие страны ближнего и дальнего зарубежья. Поставки в Казахстан выросли более чем на треть, в Монголию — на 26% по сравнению с 2023 годом.
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