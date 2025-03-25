Раскрыт повышающий стойкость рака яичников к химиотерапии механизм

Для раскрытия механизмов развития этой стойкости Шендер и ее коллеги проследили, какие молекулы вырабатывают гибнущие и активно размножающиеся опухолевые клетки при воздействии химиотерапии, а также всесторонне изучили среды обитания, в которых они присутствуют в организме больных женщин. Эти опыты показали, что погибшие клетки вырабатывают везикулы, которые содержат большое число молекул белков SNU13 и SYNCRIP, которые обычно встречаются только в ядрах клеток.