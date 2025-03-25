Заксобрание Карелии не отменит закупку часов, вызвавшую недовольство в Сети

Ранее издание «Подъем» сообщило, что в сети обратили внимание, на госзакупку 20 наручных мужских часов с напылением золотистого и серебристого цвета, кожаным ремешком под крокодиловую кожу и гравировкой «От Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия». Начальная цена контракта составила 80 тысяч рублей. По словам издания, жители неоднозначно отнеслись к этому решению и задались вопросом, для чего нужны такие часы.