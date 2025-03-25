Заксобрание Карелии не отменит закупку часов, вызвавшую недовольство в Сети

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Заксобрание Карелии не собирается отменять госзакупку представительских часов начальной стоимостью 80 тысяч рублей, вызвавшую недовольство в сети Интернет, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента республики.
Ранее издание «Подъем» сообщило, что в сети обратили внимание, на госзакупку 20 наручных мужских часов с напылением золотистого и серебристого цвета, кожаным ремешком под крокодиловую кожу и гравировкой «От Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия». Начальная цена контракта составила 80 тысяч рублей. По словам издания, жители неоднозначно отнеслись к этому решению и задались вопросом, для чего нужны такие часы.
«Это традиционная ежегодная закупка, отменять ее не собираемся», — сказали в пресс-службе закса Карелии.
Собеседник агентства добавил, что одной из функций законодательного собрания Республики Карелия является представительская функция. «При проведении мероприятий с участием официальных лиц, членов делегаций и других нередко происходит обмен подарками. Одним из таких подарков от законодательного собрания Республики Карелия могут стать часы», — отметил он.