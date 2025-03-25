Срок закрытия нижегородской канатной дороги продлили на весь апрель

Во время технического обслуживания отремонтируют основное оборудование и заменят старые кабинки на новые. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», их будет 56, что вдвое увеличит пропускную способность канатной дороги.
В новых кабинах предусмотрено видеонаблюдение, ЖК-мониторы, колонки, USB-зарядки, а также система связи пассажиров с диспетчером канатной дороги. Шесть кабин адаптируют для маломобильных групп населения и оснастят под транспортировку велосипедов.
На время остановки сообщения между городами по вечерам запустят две дополнительные электрички. Также Бору передадут два больших автобуса для маршрута № 245, а на маршрутах Т-303 и 235 обеспечат полный выпуск транспорта.
В зависимости от паводковой обстановки, во второй половине апреля власти рассмотрят возможность раннего запуска судов на маршруте Нижний Новгород — Бор.
Все работы по переоборудованию канатной дороги обещают завершить к майским праздникам.