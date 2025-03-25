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В центре Ростова планируют увеличить количество прогулочных улиц

Юрий Слюсарь рассказал, как именно хотят улучшить облик Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Новые подходы к развитию гармоничного облика Ростова-на-Дону обсудили на первом строительном штабе. Основные темы совещания в своем телеграм-канале перечислил врио главы региона Юрий Слюсарь.

— Особое внимание уделили центру Ростова. В городе всего две пешеходные улицы, это недостаточно. Нам нужно создавать больше таких пространств, где горожане могли бы комфортно гулять, отдыхать и наслаждаться атмосферой, — написал Юрий Слюсарь.

Также на совещании говорили о необходимости сохранения старинных зданий донской столицы. Состояние построек нужно поддерживать не только как дань уважения прошлому, но и для развития туризма.

Еще одной темой стала экологияческая ситуация в левобережной части города. В этом районе намерены сохранить экобаланс, и в ближайшее время для этого проведут работы по оздоровлению окружающей среды.

— Будем делать все необходимое для того, чтобы Ростов становился более красивым и комфортным для жизни. Очень важно, чтобы при этом сохранялась уникальность любимого города, — добавил Юрий Слюсарь.