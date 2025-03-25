Последние новости к вечеру 25 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 марта 2025 года.
Лавров рассказал о содержании переговоров с США в Эр-Рияде
Сергей Лавров заявил, что переговоры с США в Эр-Рияде касались безопасности судоходства в Черном море. Москва настаивает, чтобы в новой мирной инициативе не было двусмысленностей, а у России были четкие гарантии.
ВС РФ освободили Малые Щербаки и Мирное
Российские войска за сутки освободили поселок Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области. В Минобороны заявили, что эти успехи стали результатом «активных и решительных действий» подразделений группировок войск «Запад» и «Днепр».
Трамп заявил, что не расстроен из-за скандала с утечкой данных
Дональд Трамп по-прежнему доверяет советнику по нацбезопасности Уолтцу, несмотря на утечку данных из закрытого чата. Президент США назвал ситуацию «несущественным сбоем».
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента
Лукашенко принес присягу и подписал акт о вступлении в должность во Дворце Независимости. Глава ЦИК Карпенко объявил о его победе на выборах и вручил удостоверение президента.
В Махачкале произошло два взрыва
Взрыв газа случился в многоквартирном доме на улице Гапцахская, пострадали четыре человека. Еще четыре человека получили ранения при взрыве газовоздушной смеси в салоне связи на проспекте Имама Шамиля. В городе введен режим ЧС, начаты расследования и проверки.