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Последние новости к вечеру 25 марта 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 25 марта 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 25 марта — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 марта 2025 года.

Лавров рассказал о содержании переговоров с США в Эр-Рияде

Источник: РИА "Новости"

Сергей Лавров заявил, что переговоры с США в Эр-Рияде касались безопасности судоходства в Черном море. Москва настаивает, чтобы в новой мирной инициативе не было двусмысленностей, а у России были четкие гарантии.

ВС РФ освободили Малые Щербаки и Мирное

Источник: РИА "Новости"

Российские войска за сутки освободили поселок Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области. В Минобороны заявили, что эти успехи стали результатом «активных и решительных действий» подразделений группировок войск «Запад» и «Днепр».

Трамп заявил, что не расстроен из-за скандала с утечкой данных

Источник: AP 2024

Дональд Трамп по-прежнему доверяет советнику по нацбезопасности Уолтцу, несмотря на утечку данных из закрытого чата. Президент США назвал ситуацию «несущественным сбоем».

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Лукашенко принес присягу и подписал акт о вступлении в должность во Дворце Независимости. Глава ЦИК Карпенко объявил о его победе на выборах и вручил удостоверение президента.

В Махачкале произошло два взрыва

Источник: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Взрыв газа случился в многоквартирном доме на улице Гапцахская, пострадали четыре человека. Еще четыре человека получили ранения при взрыве газовоздушной смеси в салоне связи на проспекте Имама Шамиля. В городе введен режим ЧС, начаты расследования и проверки.