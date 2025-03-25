В Феодосии на лето запретят стройки в прибрежной зоне

«Застройщикам, независимо от форм собственности и организационной принадлежности, на этот период следует приостановить строительные работы в 100-метровой зоне от уреза воды Черного моря на объектах санаторно-курортного и туристического назначения (санатории, дома отдыха, пансионаты, детские оздоровительные лагеря, гостиничные комплексы, кемпинги, туристические базы и лагеря, базы отдыха и др.), а также на прилегающих территориях шириной не менее 50 метров», — написал он в своем Telegram-канале.
Исключение сделают для объектов, строительство которых ведется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а также возводимых за счет федерального бюджета, бюджета республики или местного бюджета.
Также запрет не коснется аварийно-восстановительных работ, устройства и ремонта дорожных покрытий и работы по прокладке наружных инженерных коммуникаций.
В Ялте также каждый год вводится запрет на строительство в летнее время.