В Феодосии на лето запретят стройки в прибрежной зоне

«Застройщикам, независимо от форм собственности и организационной принадлежности, на этот период следует приостановить строительные работы в 100-метровой зоне от уреза воды Черного моря на объектах санаторно-курортного и туристического назначения (санатории, дома отдыха, пансионаты, детские оздоровительные лагеря, гостиничные комплексы, кемпинги, туристические базы и лагеря, базы отдыха и др.), а также на прилегающих территориях шириной не менее 50 метров», — написал он в своем Telegram-канале.