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В Феодосии на лето запретят стройки в прибрежной зоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости Крым. В Феодосии запретят строительство в прибрежной курортной зоне на период с 1 июня по 15 сентября. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.

«Застройщикам, независимо от форм собственности и организационной принадлежности, на этот период следует приостановить строительные работы в 100-метровой зоне от уреза воды Черного моря на объектах санаторно-курортного и туристического назначения (санатории, дома отдыха, пансионаты, детские оздоровительные лагеря, гостиничные комплексы, кемпинги, туристические базы и лагеря, базы отдыха и др.), а также на прилегающих территориях шириной не менее 50 метров», — написал он в своем Telegram-канале.

Исключение сделают для объектов, строительство которых ведется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а также возводимых за счет федерального бюджета, бюджета республики или местного бюджета.

Также запрет не коснется аварийно-восстановительных работ, устройства и ремонта дорожных покрытий и работы по прокладке наружных инженерных коммуникаций.

В Ялте также каждый год вводится запрет на строительство в летнее время.