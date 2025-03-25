Писатель Рожников обратился с просьбой к Путину по вопросу печати книг

«Отдельная боль — это книжные магазины… Им, конечно, сейчас приходится непросто, но надо помнить, что это не просто магазины, не просто торговые точки — это центр культуры, это культура и есть. Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, я хотел бы попросить: может быть, подумаете о разработке комплекса мер, который помог бы сделать выгодной печать именно качественных книг, особенно детских, и помог бы (книжным — ред.) магазинам справиться с арендными платежами, чтобы они не перепрофилировались и не закрывались», — обратился к Путину Рожников.