Писатель Рожников обратился с просьбой к Путину по вопросу печати книг

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Гендиректор издательства «Проспект», писатель Леонид Рожников, которому президент РФ Владимир Путин вручил премию за вклад в развитие литературы для детей и юношества, предложил главе государства подумать о разработке мер, которые позволят сделать печать качественных книг выгодной.
Путин во вторник вручил в Кремле премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2024 года.
Рожников в ходе церемонии отметил, что зачастую на «книжных полках» можно увидеть продукцию «неблестящего качества», но приносящую прибыль. По его словам, он понимает этот подход как бизнесмен, но как у гражданина у него это вызывает отторжение.
«Отдельная боль — это книжные магазины… Им, конечно, сейчас приходится непросто, но надо помнить, что это не просто магазины, не просто торговые точки — это центр культуры, это культура и есть. Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, я хотел бы попросить: может быть, подумаете о разработке комплекса мер, который помог бы сделать выгодной печать именно качественных книг, особенно детских, и помог бы (книжным — ред.) магазинам справиться с арендными платежами, чтобы они не перепрофилировались и не закрывались», — обратился к Путину Рожников.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.