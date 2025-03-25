Для чего из водохранилищ Казахстана сбрасывают воду

По состоянию на 25 марта ситуация такова:
В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 1,5 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища — 250 кубометров в секунду, из Чаглинского водохранилища — 5,8 кубометра в секунду.
В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Каргалинского водохранилища сбрасывается 0,5 кубометра воды в секунду. В прошлом году оба объекта были реконструированы. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 66%.
В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 600 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища — 655 кубометров в секунду.
Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 657 кубометров воды в секунду.
В Западно-Казахстанской области из Кировского и Битикского водохранилищ сбрасывается по 12,2 кубометра воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ — по 2,2 кубометра в секунду.
В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 10,2 кубометра воды в секунду, из Самаркандского водохранилища — 5 кубометров в секунду, из Шерубай-Нуринского водохранилища — 13,7 кубометра воды в секунду.
Из Кенгирского водохранилища в области Улытау сбрасывается 74,38 кубометра воды в секунду.
В Костанайской области из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 кубометра воды в секунду, из Каратомарского водохранилища — 3 кубометра воды в секунду. Сейчас оба объекта активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 65%.
В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 493,2 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища — 98 кубометров воды в секунду.