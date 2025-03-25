Путин пообщался с лауреатами премий в области культуры

«Я вас еще раз поздравляю, желаю всего самого доброго и благодарю за то, что действительно было сделано. Все так интересно, красиво. Некоторые вещи посмотрел, полистал, очень красиво. Спасибо большое. Поздравляю», — сказал Путин.