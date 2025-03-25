Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пообщался с лауреатами премий в области культуры

Путин пообщался с лауреатами премий в области культуры за бокалом шампанского.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщался за бокалом шампанского с лауреатами премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Глава государства во вторник в Кремле наградил лауреатов. После торжественной церемонии президент забрал участников «на две минутки». В камерной обстановке за бокалом шампанского глава государства еще раз поздравил награжденных с Днем работника культуры.

«Я вас еще раз поздравляю, желаю всего самого доброго и благодарю за то, что действительно было сделано. Все так интересно, красиво. Некоторые вещи посмотрел, полистал, очень красиво. Спасибо большое. Поздравляю», — сказал Путин.

Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.