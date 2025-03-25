Путин пообщался с лауреатами премий в области культуры

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщался за бокалом шампанского с лауреатами премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Глава государства во вторник в Кремле наградил лауреатов. После торжественной церемонии президент забрал участников «на две минутки». В камерной обстановке за бокалом шампанского глава государства еще раз поздравил награжденных с Днем работника культуры.
«Я вас еще раз поздравляю, желаю всего самого доброго и благодарю за то, что действительно было сделано. Все так интересно, красиво. Некоторые вещи посмотрел, полистал, очень красиво. Спасибо большое. Поздравляю», — сказал Путин.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.