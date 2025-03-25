В Курской области будут платить беременным студенткам по сто тысяч рублей

КУРСК, 25 мар — РИА Новости. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей планируется предоставлять беременным обучающимся на очной форме студенткам в Курской области, сообщили РИА Новости в региональном министерстве соцобеспечения.
«В рамках федерального проекта “Многодетная семья” национального проекта “Семья” предусмотрены мероприятия, подлежащие софинансированию из средств федерального бюджета в рамках субсидии. Одно из таких мероприятий — предоставление единовременной выплаты в размере 100 000 рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения», — сообщил собеседник агентства.
Уточняется, что указанная мера поддержки предусматривает предоставление данной выплаты независимо от получения иных видов выплат, а также пособий на детей, предусмотренных законодательством.
«Меру социальной поддержки планируется предоставлять женщинам, имеющим гражданство Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Курской области, обучающимся по очной форме обучения в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность на территории Курской области или на территории областей, граничащих с Курской областью, при постановке на учет по беременности в медицинской организации, расположенной на территории Курской области, с 1 января 2025 года», — добавил собеседник.
В минсоцобеспечения отметили, что в настоящее время соответствующий нормативно-правовой акт находится на согласовании.
Пресс-служба департамента социальной защиты Орловской области в декабре 2024 года сообщала о введении единовременной выплаты в 100 тысяч рублей беременным студенткам очной формы обучения. С помощью данной меры поддержки власти рассчитывают улучшить региональную демографическую ситуацию, поддержать рождаемость и обеспечить достойное качество жизни семей. Подобные единовременные выплаты ввели и в других субъектах страны, среди которых Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Нижегородская и Тверская области, а также Чувашия.