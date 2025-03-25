В Курской области будут платить беременным студенткам по сто тысяч рублей

Пресс-служба департамента социальной защиты Орловской области в декабре 2024 года сообщала о введении единовременной выплаты в 100 тысяч рублей беременным студенткам очной формы обучения. С помощью данной меры поддержки власти рассчитывают улучшить региональную демографическую ситуацию, поддержать рождаемость и обеспечить достойное качество жизни семей. Подобные единовременные выплаты ввели и в других субъектах страны, среди которых Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Нижегородская и Тверская области, а также Чувашия.