Политолога-иноагента Шульман* объявили в розыск

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. МВД РФ объявило политолога-иноагента Екатерину Шульман* в розыск, сообщается на сайте ведомства.
«Екатерина Михайловна Шульман* … разыскивается по статье УК РФ», — следует из карточки ведомства.
По какой именно статье разыскивается Шульман* не уточняется.
Минюст внёс Шульман* в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение стало известно, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги.
Ранее ее штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте.
* признана в РФ иноагентом.