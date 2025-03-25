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Политолога-иноагента Шульман* объявили в розыск

МВД объявило в розыск политолога-иноагента Шульман.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. МВД РФ объявило политолога-иноагента Екатерину Шульман* в розыск, сообщается на сайте ведомства.

«Екатерина Михайловна Шульман* … разыскивается по статье УК РФ», — следует из карточки ведомства.

По какой именно статье разыскивается Шульман* не уточняется.

Минюст внёс Шульман* в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение стало известно, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги.

Ранее ее штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте.

* признана в РФ иноагентом.