Экс-главе Серпухова предъявили обвинение в получении взяток

По данным следствия, с января по декабрь 2024 года, занимая должность главы городского округа Серпухов, обвиняемый получил взятки от двух предпринимателе (500 тысяч рублей и 9,3 миллиона рублей) за покровительство деятельности организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты. Отмечается, что в первом случае контракт был связан с оказанием услуг по вывозу снега с объектов благоустройства городского округа, во втором — с выполнением работ по текущему ремонту по модернизации линий уличного освещения города.