Экс-главе Серпухова предъявили обвинение в получении взяток

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Бывшему главе Серпухова предъявлено обвинение в получении взяток, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.
«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы городского округа Серпухов по факту получения им взяток в крупном и особо крупном размерах (пункты “а, в” части 5 статьи 290, часть 6 статьи 290 УК РФ). В настоящее время он задержан и ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений», — говорится в сообщении.
По данным следствия, с января по декабрь 2024 года, занимая должность главы городского округа Серпухов, обвиняемый получил взятки от двух предпринимателе (500 тысяч рублей и 9,3 миллиона рублей) за покровительство деятельности организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты. Отмечается, что в первом случае контракт был связан с оказанием услуг по вывозу снега с объектов благоустройства городского округа, во втором — с выполнением работ по текущему ремонту по модернизации линий уличного освещения города.
Подчеркивается, что по уголовному делу проведены допросы, обыски, очные ставки. В настоящее время экс-чиновник арестован до 24 мая 2025 года.