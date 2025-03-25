Совмин Беларуси ввел на три месяца лицензирование на вывоз картофеля

В сообщении сказано, что было подписано соответствующее постановление. Согласно информации, вывоз картофеля за пределы Беларуси будет осуществляться по разовым лицензиям, которые будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомами и Минским горисполкомом.