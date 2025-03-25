Совмин Беларуси ввел на три месяца лицензирование на вывоз картофеля. Подробности сообщили в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
В сообщении сказано, что было подписано соответствующее постановление. Согласно информации, вывоз картофеля за пределы Беларуси будет осуществляться по разовым лицензиям, которые будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомами и Минским горисполкомом.
Говорится, что лицензирование даст возможность обеспечить контроль над запасами, экспортными потоками по причине растущего спроса и высокой ценой на данную продукцию за пределами Беларуси.
«Мера временная. Срок действия ограничения — три месяца», — уточнили в сообщении.
Тем временем МАРТ назвал положенный размер белорусской картошки и допустимые повреждения при продаже.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил импортную и белорусскую картошку, сказав, как ее хранить.
Кроме того, Лукашенко раскритиковал власти за цены на белорусскую картошку: «Оказывается, у нас картошки нет. Выгнать руководителей!».