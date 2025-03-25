Штормовое предупреждение в 15 областях. Какой будет погода 26 марта

Область Абай
В период
26 марта ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный на юго-западе области 15−20 метров в секунду.
Восточно-Казахстанская область
В период
26 марта ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный на юге области 15−20 метров в секунду.
Туркестанская область
В связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах Туркестанской области
При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.
26 марта в горах Туркестанской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 метров в секунду. В Шымкенте 26 марта ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 метров в секунду. В Туркестане 26 марта ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 метров в секунду.
Северо-Казахстанская область
26 марта в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. В Петропавловске 26 марта ожидается ветер юго-западный днем порывы 15−20 метров в секунду.
Карагандинская область
26 марта ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем на юге области порывы 15−18 метров в секунду. Область Улытау 26 марта в области Улытау ожидается ветер северо-восточный, восточный на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду.
Западно-Казахстанская область
26 марта в Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный днем на западе порывы 15−20 метров в секунду.
Алматинская область
26 марта ночью на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 17−22 метров в секунду. В Конаеве 26 марта ветер северо-восточный временами порывы 17−22 метров в секунду.
Область Жетысу
В связи с прогнозом сильных осадков с
При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.
26 марта в горных районах области Жетысу ожидается ночью и утром туман. Ветер северо-восточный на севере, западе, в центре области порывы 15−20, в районе Алакольских озер временами 23−28 метров в секунду. В Талдыкоргане 26 марта ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 метров в секунду.
Акмолинская область
В период
Жамбылская область
26 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду, порывы 23−28 метров в секунду. В Таразе 26 марта временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, порывы 15−20 метров в секунду, временами 25 метров в секунду.
Павлодарская область
26 марта ночью и утром на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.
Костанайская область
26 марта в Костанайской области ожидается ночью и утром на западе, востоке области туман. Актюбинская область 26 марта в Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный днем на юге, в центре области порывы 15 метров в секунду.
Кызылординская область
26 марта на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15−20, днем на севере, в центре области 25 метров в секунду. В Кызылорде 26 марта временами ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15−20, днем порывы 23 метров в секунду.