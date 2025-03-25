Штормовое предупреждение в 15 областях. Какой будет погода 26 марта

В период 25—27 марта в связи с сохранением положительных дневных температур в области Абай продолжится интенсивное снеготаяние, ожидается формирование талого и склонового стоков, подъемы уровней воды на реках и вскрытие рек от льда, не исключены образование заторов льда в руслах рек. При этом возможны разливы и подтопления.