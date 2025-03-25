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Штормовое предупреждение в 15 областях. Какой будет погода 26 марта

В 15 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, какой будет погода в стране 26 марта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 24% 758 мм рт. ст. +14°

Область Абай

В период 25—27 марта в связи с сохранением положительных дневных температур в области Абай продолжится интенсивное снеготаяние, ожидается формирование талого и склонового стоков, подъемы уровней воды на реках и вскрытие рек от льда, не исключены образование заторов льда в руслах рек. При этом возможны разливы и подтопления.

26 марта ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный на юго-западе области 15−20 метров в секунду.

Восточно-Казахстанская область

В период 25—27 марта в связи с сохранением положительных дневных температур в Восточно-Казахстанской области продолжится интенсивное снеготаяние, ожидается формирование талого и склонового стоков, подъемы уровней воды на реках и вскрытие рек от льда, не исключены образование заторов льда в руслах рек. При этом возможны разливы и подтопления.

26 марта ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный на юге области 15−20 метров в секунду.

Туркестанская область

В связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах Туркестанской области 25—26 марта 2025 года ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

26 марта в горах Туркестанской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 метров в секунду. В Шымкенте 26 марта ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 метров в секунду. В Туркестане 26 марта ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 метров в секунду.

Северо-Казахстанская область

26 марта в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. В Петропавловске 26 марта ожидается ветер юго-западный днем порывы 15−20 метров в секунду.

Карагандинская область

26 марта ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем на юге области порывы 15−18 метров в секунду. Область Улытау 26 марта в области Улытау ожидается ветер северо-восточный, восточный на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду.

Западно-Казахстанская область

26 марта в Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный днем на западе порывы 15−20 метров в секунду.

Алматинская область

26 марта ночью на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 17−22 метров в секунду. В Конаеве 26 марта ветер северо-восточный временами порывы 17−22 метров в секунду.

Область Жетысу

В связи с прогнозом сильных осадков с 25—27 марта в горных и предгорных районах области Жетысу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

26 марта в горных районах области Жетысу ожидается ночью и утром туман. Ветер северо-восточный на севере, западе, в центре области порывы 15−20, в районе Алакольских озер временами 23−28 метров в секунду. В Талдыкоргане 26 марта ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 метров в секунду.

Акмолинская область

В период 25—27 марта в связи с добеганием талого стока с верховьев рек, полей и балок, по Акмолинской области ожидается дальнейшее ослабление ледовой обстановки, повышение уровней воды на реках области, возможно превышение опасных уровней, в следствие чего возможны разливы и подтопления автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами.

Жамбылская область

26 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду, порывы 23−28 метров в секунду. В Таразе 26 марта временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, порывы 15−20 метров в секунду, временами 25 метров в секунду.

Павлодарская область

26 марта ночью и утром на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.

Костанайская область

26 марта в Костанайской области ожидается ночью и утром на западе, востоке области туман. Актюбинская область 26 марта в Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный днем на юге, в центре области порывы 15 метров в секунду.

Кызылординская область

26 марта на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15−20, днем на севере, в центре области 25 метров в секунду. В Кызылорде 26 марта временами ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15−20, днем порывы 23 метров в секунду.