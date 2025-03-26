Ранняя весна разбудила медведей в Воронежском зоопарке

Из-за теплой и малоснежной зимы медведи провели в своих берлогах всего месяц, что значительно меньше обычного. В то время, как в предыдущие годы они могли оставаться в спячке до двух-трех месяцев, нынешняя зима оказалась мягкой, и весеннее солнышко не позволило им дольше отдыхать. Теперь Умка и Маша с удовольствием подставляют свои боки тёплым солнечным лучам, наслаждаясь первыми весенними днями.