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Ранняя весна разбудила медведей в Воронежском зоопарке

В Воронежском зоопарке с радостью сообщают о том, что пара бурых медведей — Умка и Маша — окончательно вышла из своей зимней спячки.

Это событие стало настоящей сенсацией для посетителей зоопарка, которые с нетерпением ждали момента, когда косолапые снова появятся на публике.

Из-за теплой и малоснежной зимы медведи провели в своих берлогах всего месяц, что значительно меньше обычного. В то время, как в предыдущие годы они могли оставаться в спячке до двух-трех месяцев, нынешняя зима оказалась мягкой, и весеннее солнышко не позволило им дольше отдыхать. Теперь Умка и Маша с удовольствием подставляют свои боки тёплым солнечным лучам, наслаждаясь первыми весенними днями.

Хотя медведи пока не проявляют особой активности и предпочитают лениться в своем вольере, они уже начали позировать для фото и видео, что радует посетителей зоопарка.