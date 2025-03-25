Рособрнадзор приостановил действие лицензии у ИВЭСЭП в Петербурге

Рособрнадзор приостановил действие лицензии у Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права. Помимо этого, он объявил предостережения трем другим вузам о недопустимости нарушений обязательных требований госконтроля в сфере образования. Об этом во вторник, 25 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.
— В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», — уточнили в ведомстве.
Что касается трех предостережений, то вузы должны принять меры по соблюдению требований.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о преподавателе вуза, которого оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за взятки. Обычно он брал со студентов до 100 тысяч рублей, и сам писал за них выпускные работы.