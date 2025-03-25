Владимир Путин вручил премию солистке Мариинского театра Ренате Шакировой

«Ее мастерство — это воплощение в танце яркого артистического таланта и традиций прославленной петербургской балетной школы. Рената с блеском исполняет сложнейшие партии классической и современной хореографии, и это по достоинству ценят и коллеги, и многочисленные поклонники балета», — цитирует господина Путина пресс-служба Кремля.