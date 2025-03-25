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Владимир Путин вручил премию солистке Мариинского театра Ренате Шакировой

Президент РФ Владимир Путин вручил премию солистке Мариинского театра Ренате Шакировой.

Источник: Коммерсантъ

Церемония прошла в рамках встречи главы государства с молодыми деятелями культуры в Екатерининском зале Кремля в День работника культуры 25 марта.

«Ее мастерство — это воплощение в танце яркого артистического таланта и традиций прославленной петербургской балетной школы. Рената с блеском исполняет сложнейшие партии классической и современной хореографии, и это по достоинству ценят и коллеги, и многочисленные поклонники балета», — цитирует господина Путина пресс-служба Кремля.

Помимо госпожи Шакировой лауреатами президентской премии молодым деятелям культуры и за произведения для детей стали еще семь человек.

Прежде «Ъ-СПб» сообщал, что в марте прошлого года первая солистка Мариинского театра Рената Шакирова была торжественно объявлена прима-балериной.