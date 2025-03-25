В Молдове хотят ограничить использование искусственных погребальных венков

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Министерство окружающей среды организовало рабочую встречу с участием мэров, представителей Молдавской и Бессарабской митрополий, а погребальных похоронных венков из искусственных цветов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр окружающей среды Серджиу Лазаренку подчеркнул, что изготовленные из пластика погребальные венки «представляют собой значительный источник загрязнения почвы и воды». Он посетовал, что часто эти венки оставляют на окраинах кладбищ, где из-за их объема и состава их трудно собирать и транспортировать. Поэтому пластиковые венки либо бесконтрольно сжигаются, либо медленно разлагаются в окружающей среде, что «приводит к долгосрочным вредным последствиям».
«Необходимо, чтобы люди осознали негативное воздействие этих искусственных венков на окружающую среду и заменили их экологически чистыми альтернативами», — заявил министр. Однако не уточнил, какие именно альтернативы имел в виду.
Мэры населенных пунктов, со своей стороны, указали на логистические и финансовые трудности, связанные с утилизацией такого рода отходов, которые занимают большой объем и не могут быть собраны в контейнеры, установленные у ворот кладбищ. В качестве удачного примера упомянули коммуну Бэчой столичного муниципия, где местный совет принял постановление, запрещающее использование пластиковых венков. В частности, когда люди приходят в мэрию, чтобы получить справку, подтверждающую место захоронения, им сообщают, что приносить венки запрещено.
Содействовать отказу от использования искусственных погребальных венков выразили готовность и представители церкви. Представители обеих митрополий заявили, что выпустят циркуляр, призывающий всех священников страны принять участие в этой акции.
Однако ни церковь, ни местное самоуправление. ни министерство не назвало хотя бы одну возможную альтернативу использованию пластиковых венков и не обсудило вопрос сравнительной стоимости тех или иных видов подобной продукции.