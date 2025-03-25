В Молдове хотят ограничить использование искусственных погребальных венков

Мэры населенных пунктов, со своей стороны, указали на логистические и финансовые трудности, связанные с утилизацией такого рода отходов, которые занимают большой объем и не могут быть собраны в контейнеры, установленные у ворот кладбищ. В качестве удачного примера упомянули коммуну Бэчой столичного муниципия, где местный совет принял постановление, запрещающее использование пластиковых венков. В частности, когда люди приходят в мэрию, чтобы получить справку, подтверждающую место захоронения, им сообщают, что приносить венки запрещено.