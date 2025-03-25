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Собянин утвердил проект реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе

Столичные власти утвердили проект реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«Утвердили проект реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе. Реализация этого проекта позволит адаптировать транспортный узел к растущей интенсивности движения из-за активного развития прилегающих районов ТиНАО Москвы. Построим и обновим порядка 4 км дорог. В их числе — правоповоротный съезд с МКАД на Киевское шоссе и новый правоповоротный съезд с Киевского шоссе на МКАД», — написал мэр.

Он добавил, что также будут реконструированы боковые проезды, обустроены проезды внутреннего пользования и наземные пешеходные переходы.