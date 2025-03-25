Собянин утвердил проект реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе

«Утвердили проект реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе. Реализация этого проекта позволит адаптировать транспортный узел к растущей интенсивности движения из-за активного развития прилегающих районов ТиНАО Москвы. Построим и обновим порядка 4 км дорог. В их числе — правоповоротный съезд с МКАД на Киевское шоссе и новый правоповоротный съезд с Киевского шоссе на МКАД», — написал мэр.