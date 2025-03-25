В Ростове родилась уникальная тройня с одинаковой ДНК

Мальчики появились на свет в семье ростовчан Раисы и Руслана Тешевых. У женщины уже есть взрослая дочь от первого брака, а у мужчины это первые дети. Сначала супруги ждали двойню, но беременность приняла неожиданный поворот: один эмбрион перестал развиваться, а другой разделился на три. Будущая мама наблюдалась в Областном перинатальном центре. Там же появились на свет малыши: Тимур, Дамир и Марк.