В Ростове родилась уникальная тройня с одинаковой ДНК

В Ростове родилась первая тройня 2025 года. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в Областном перинатальном центре.
Мальчики появились на свет в семье ростовчан Раисы и Руслана Тешевых. У женщины уже есть взрослая дочь от первого брака, а у мужчины это первые дети. Сначала супруги ждали двойню, но беременность приняла неожиданный поворот: один эмбрион перестал развиваться, а другой разделился на три. Будущая мама наблюдалась в Областном перинатальном центре. Там же появились на свет малыши: Тимур, Дамир и Марк.
— Эта монохориальная триамниотическая монозиготная тройня — когда одна оплодотворенная клетка — зигота — разделилась на три будущих эмбриона. По нашим данным, таких случаев — один на двести миллионов родов. Это большая редкость, как для нашего медучреждения, так и для региона в целом, — подчеркнул главный врач Областного перинатального центра Максим Уманский.
Благодаря медикам дети родились здоровыми, с хорошим весом — 1900, 1850 и 1550 граммов. В скором времени их выпишут домой.