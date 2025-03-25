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Трасса М7 в Татарстане на 63% стала четырехполосной

Работы по расширению проезжей части продлятся и в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане активно ведут работы по расширению трассы М7 с двух полос до четырех. На данный момент на маршруте от Казани до Екатеринбурга удалось расширить 63% проезжей части.

Сейчас ведутся активные работы на двух участках — от 1961 до 1155 километра и от 1161 до 1166 километра автодороги. При этом, работы выполнены уже примерно на 70%. Из 1,2 миллиона тонн асфальтобетона уже уложено 880 тысяч.

Кроме того, на участке предстоит построить и реконструировать 11 развязок и путепроводов. На данный момент семь из них уже готовы, еще четыре — в работе. Из шести запланированных мостов построены четыре. При этом, строительные работы ведутся с опережением графика. Есть вероятность, что все работы будут завершены в 2025 году.