Трасса М7 в Татарстане на 63% стала четырехполосной

Кроме того, на участке предстоит построить и реконструировать 11 развязок и путепроводов. На данный момент семь из них уже готовы, еще четыре — в работе. Из шести запланированных мостов построены четыре. При этом, строительные работы ведутся с опережением графика. Есть вероятность, что все работы будут завершены в 2025 году.