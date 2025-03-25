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Синоптики сказали про +16 градусов в Беларуси 26 марта, в среду

Синоптики сказали о теплой погоде 26 марта в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали про +16 градусов в Беларуси 26 марта, в среду, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, за погоду в стране 26 марта будет отвечать область повышенного атмосферного давления. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, без осадков. Вместе с тем небольшие дожди вероятны в ночное время по юго-восточной части, а утром и днем — по северо-западу.

Кроме того, ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер окажется юго-западный, западный. В ночное время температура воздуха будет от −2 до +4 градусов. Днем прогнозируется от +7 градусов по северной части и до +16 градусов по югу страны.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил про снег в Беларуси с 24 по 30 марта.

Тем временем Совмин Беларуси ввел на три месяца лицензирование на вывоз картофеля.

А еще невестка белорусского певца Александра Солодухи родила ему четвертую внучку: «Родить налегке ни у кого не получится!».