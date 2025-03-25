Синоптики сказали про +16 градусов в Беларуси 26 марта, в среду

Кроме того, ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер окажется юго-западный, западный. В ночное время температура воздуха будет от −2 до +4 градусов. Днем прогнозируется от +7 градусов по северной части и до +16 градусов по югу страны.