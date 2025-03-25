На региональных дорогах в Татарстане начался ямочный ремонт

«Этой зимой снега было очень мало. Количество переходов через ноль градусов было 47 циклов в зимние месяцы. Каждый переход для покрытия является губительным. В поры заполняется вода, и дорога разрушается. Сейчас дорожники оперативно приступили к выполнению ямочного ремонта горячим асфальтобетоном», — рассказал начальник управления по ремонту и содержанию автодорог и мостовых сооружений «Главтатдортранса» Зульфат Ханмурзин.