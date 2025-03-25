В Башкирии дадут оценку ущерба от паводка в деревне Азово

В деревне Азово Архангельского района Башкирии состоялось рабочее совещание под руководством вице-премьера правительства региона Ирека Сагитова с участием всех служб, занимающихся устранением последствий подтопления.
В ходе мероприятия участники заслушали отчёты о проделанной работе по ликвидации чрезвычайной ситуации. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы: откачка воды из подвалов, осушение жилых помещений, расчистка территорий от льда и мусора. Параллельно специальная комиссия ведёт оценку нанесённого ущерба.
Для пострадавших жителей организовано обеспечение питьевой водой, твёрдым топливом и предметами первой необходимости. На территории населённого пункта продолжает функционировать оперативный штаб.
Как ранее сообщало МЧС по Башкирии, вода полностью сошла со всех жилых домов в Азово, что позволило жителям вернуться в свои дома. Отметим, что глава республики Радий Хабиров дал поручение завершить выплату компенсаций пострадавшим от паводка до конца текущей недели.
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