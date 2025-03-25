В Башкирии дадут оценку ущерба от паводка в деревне Азово

Как ранее сообщало МЧС по Башкирии, вода полностью сошла со всех жилых домов в Азово, что позволило жителям вернуться в свои дома. Отметим, что глава республики Радий Хабиров дал поручение завершить выплату компенсаций пострадавшим от паводка до конца текущей недели.