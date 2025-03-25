Убитый тигр никогда не нападал на собак в Приморье, считает эксперт

Ранее во вторник полиция Приморья сообщила, что инспектор охотнадзора обнаружил амурского тигра, предположительно, с огнестрельным ранением в голову, в кювете у дороги примерно в 10 километрах от поселка Восток. Тушу зверя направили на экспертизу. В УМВД региона уточнили, что обстоятельства гибели тигра выясняются, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.