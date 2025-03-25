Убитый тигр никогда не нападал на собак в Приморье, считает эксперт

ВЛАДИВОСТОК, 25 мар — РИА Новости. Амурский тигр, найденный, по предварительным данным, с огнестрельным ранением, никогда не нападал на собак в Приморье и не попадал в поле зрения, эту особь зафиксировали впервые, сообщил РИА Новости гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
«Найденный убитый амурский тигр — абсолютно дикий краснокнижный зверь. И точно никогда не нападал на собак в Приморье, раньше его не фиксировали, в поле зрения он не попадал» , — сообщил Арамилев.
По его словам, установить характер огнестрельного ранения, точную причину смерти зверя можно будет только после проведения экспертизы.
Ранее во вторник полиция Приморья сообщила, что инспектор охотнадзора обнаружил амурского тигра, предположительно, с огнестрельным ранением в голову, в кювете у дороги примерно в 10 километрах от поселка Восток. Тушу зверя направили на экспертизу. В УМВД региона уточнили, что обстоятельства гибели тигра выясняются, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, он занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.