36 тысяч домовладений в Ростовской области не имеют газа

В Ростовской области продолжается реализация программы социальной газификации. Сейчас на Дону более тысячи населенных пунктов, что составляет почти 36 тысяч домов, не имеют газа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
Как говорится в сообщении, в этом году газ начнет поступать в 4500 домовладений Ростовской области.
Юрий Слюсарь напомнил, что в регионе приняты меры, которые помогают снизить затраты. Так, денежная компенсация составляет 100 тысяч рублей. Также был расширен список категорий тех, кто может получить компенсацию. Это и инвалиды, и многодетные семьи, и труженики тыла, и узники фашизма, и семьи с детьми-инвалидами, и одинокие пенсионеры, и малоимущие, и участники СВО, Великой Отечественной войны.
— Менее чем за три месяца этого года мерами поддержки воспользовались 440 человек, в том числе 29 военнослужащих и члены их семей, — отметил Юрий Слюсарь.