36 тысяч домовладений в Ростовской области не имеют газа

Юрий Слюсарь напомнил, что в регионе приняты меры, которые помогают снизить затраты. Так, денежная компенсация составляет 100 тысяч рублей. Также был расширен список категорий тех, кто может получить компенсацию. Это и инвалиды, и многодетные семьи, и труженики тыла, и узники фашизма, и семьи с детьми-инвалидами, и одинокие пенсионеры, и малоимущие, и участники СВО, Великой Отечественной войны.