Запашный предложил лишать званий артистов, оскорбляющих Россию

«Многие из них почему-то все еще носят звания заслуженного, народного артиста России, были отмечены в свое время высокими государственными наградами, премиями в области культуры. Я предлагаю разработать механизм лишения присужденных государственных наград и званий, ведь надо защитить высокое государственное звание от дискредитации этими негодяями», — сказал Запашный на заседании Совета по культуре и искусству с участием президента России Владимира Путина.