Депардье в суде по делу о домогательствах заявил о своей русской натуре

Пьянство и русская натура — из-за этого, по мнению Жерара Депардье, его поведение часто считают хамским. Актер ответил на обвинения по делу о сексуальных домогательствах в отношении двух женщин во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Артист признался, что действительно ухватился за бедра ассистентки, однако сексуального подтекста в этом не было — так он якобы пытался удержаться, чтобы не рухнуть на пол. В чем обвиняют легенду французского кино — в материале «Газеты.Ru».