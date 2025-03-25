Депутаты Заксобрания Иркутской области работают в Усть-Илимском районе

Суть проекта в том, чтобы сделать дорогу до школы для детей безопасной. Для этого в первую очередь уделяется внимание организации дорожного движения. Депутаты посмотрели, как организовано движение около школы в поселке Эдучанка Усть-илимского района. Дорогу недавно грейдировали, есть ограждение и место для парковки, в том числе и для безопасной посадки детей в школьный автобус. Все это обустроили за счет средств дорожного фонда муниципалитета. Однако работы еще не закончены: нужно установить светофоры, обустроить тротуары, установить предупреждающие знаки и провести освещение на остановке.