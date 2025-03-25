Депутаты Заксобрания Иркутской области работают в Усть-Илимском районе

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области отправились с рабочим визитом в Усть-Илимск и Усть-Илимский район. Они посетили несколько важных социальных объектов, приняли участие в заседании Совета по взаимодействию с местными органами самоуправления, а также посмотрели, как идет реализация проекта «ДОМ — ШКОЛА — ДОМ» на данной территории.
Суть проекта в том, чтобы сделать дорогу до школы для детей безопасной. Для этого в первую очередь уделяется внимание организации дорожного движения. Депутаты посмотрели, как организовано движение около школы в поселке Эдучанка Усть-илимского района. Дорогу недавно грейдировали, есть ограждение и место для парковки, в том числе и для безопасной посадки детей в школьный автобус. Все это обустроили за счет средств дорожного фонда муниципалитета. Однако работы еще не закончены: нужно установить светофоры, обустроить тротуары, установить предупреждающие знаки и провести освещение на остановке.
Надо отдать должное представителям местной власти, которые стараются улучшить ситуацию, и за счет дорожного фонда муниципалитета проводят необходимые работы. Но сейчас по всей стране реализуется проект «ДОМ — ШКОЛА — ДОМ», задача которого — сделать путь детей от дома до школы и обратно более безопасным, сформировать культуру ответственного вождения и поведения на дорогах, — отметил спикер областного парламента Александр Ведерников. Поэтому запланированные мероприятия должны быть включены в этот проект.