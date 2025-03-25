Белорусы могут пожаловаться в Госконтроль на отсутствие картофеля в магазинах. Подробности озвучили в пресс-службе Комитета государственного контроля.
В сообщении сказано, что КГК 26 марта, в среду, проведен горячую линию по вопросам, касающимся наличия, а также качества овощной продукции в торговых объектах. В частности, на горячую линию белорусы могут сообщить про факты отсутствия в белорусских магазинах фруктов и овощей, включая картофель. Также будет возможность сообщить про качество плодовоовощной продукции, возможных фактах завышения цен.
В ведомстве уточнили, что белорусы могут звонить на короткий номер 191 в период с 09.00 до 13.00, а также с 14.00 до 18.00. Кроме того, текстовую и фотоинформацию можно прислать в чат-бот телеграм-канала КГК — t.me/Violation2022_bot.
Напомним, что Совмин Беларуси ввел на три месяца лицензирование на вывоз картофеля.
Тем временем синоптики сказали про +16 градусов в Беларуси 26 марта, в среду.
Кстати, Минтруда Беларуси сказало об услуге временного приюта в кризисной комнате.