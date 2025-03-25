Белорусы могут пожаловаться в Госконтроль на отсутствие картофеля в магазинах

В сообщении сказано, что КГК 26 марта, в среду, проведен горячую линию по вопросам, касающимся наличия, а также качества овощной продукции в торговых объектах. В частности, на горячую линию белорусы могут сообщить про факты отсутствия в белорусских магазинах фруктов и овощей, включая картофель. Также будет возможность сообщить про качество плодовоовощной продукции, возможных фактах завышения цен.