«Примем, полюбим»: в мэрии рассказали о внедрении новой системы оплаты проезда

«Системных ошибок не выявлено, — сообщил во вторник, 25 марта, председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. — Ошибки имели частный характер и в большей степени это был человеческий фактор. Пассажиры знакомились с новым оборудованием, возникали вопросы, а мы давали разъяснения через средства массовой информации. Линейным составом также допускались ошибки, но и они не носили системный характер. Сейчас система стабильно работает во всём общественном городском транспорте, мы ее развиваем в части предоставления дополнительного инструментария».