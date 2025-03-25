Путин обвинил ВСУ в разрушении культурных объектов в Курской области

«После того, как дальше наши войска, ребята наши, выбивают противника из населенных пунктов (в Курской области. — Прим. ред.), уходя, они (боевики ВСУ. — Прим. ред.) разрушают объекты и промышленности, энергетики и культуры. Но и даже когда уже выходят, бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и духовным центрам», — сказал он.