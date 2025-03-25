Путин обвинил ВСУ в разрушении культурных объектов в Курской области

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинские боевики, уходя из Курской области, разрушают объекты культурного наследия, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.
«После того, как дальше наши войска, ребята наши, выбивают противника из населенных пунктов (в Курской области. — Прим. ред.), уходя, они (боевики ВСУ. — Прим. ред.) разрушают объекты и промышленности, энергетики и культуры. Но и даже когда уже выходят, бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и духовным центрам», — сказал он.
Глава государства подчеркнул, Курскую область восстановят, на это выделят необходимые средства.
Президент также пообещал, что после полного освобождения региона власти не оставят без внимания живущих там людей.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.
Всего за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли почти 70 тысяч военных и 401 танк.