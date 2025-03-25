На СВО погиб 22-летний военный телефонист из Омска

В Москаленском районе Омской области простились с 22-летним Александром Деля. Молодой человек погиб от тяжелых ранений, которые получил в бою в ходе выполнения боевой задачи.
В мае молодому человеку должно было исполнится 23 года. Юноша ушел служить в зону СВО в августе 2024 года на должность военного телефониста штурмовой роты.
Александр Деля родился в Омске. С 18 лет он работал вахтовым методом на Камчатке. Завести семью ему не довелось.
Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близким героя.