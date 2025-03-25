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На СВО погиб 22-летний военный телефонист из Омска

Юноша подписал контракт в августе 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Москаленском районе Омской области простились с 22-летним Александром Деля. Молодой человек погиб от тяжелых ранений, которые получил в бою в ходе выполнения боевой задачи.

В мае молодому человеку должно было исполнится 23 года. Юноша ушел служить в зону СВО в августе 2024 года на должность военного телефониста штурмовой роты.

Александр Деля родился в Омске. С 18 лет он работал вахтовым методом на Камчатке. Завести семью ему не довелось.

Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близким героя.