Под Ростовом в пожаре пострадала женщина

Пожар произошел в частном доме в 16-ом переулке. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Прибывшие на место спасатели потушили огонь на площади 64 квадратных метрах. С огнем боролись шесть пожарных на трех спецмашинах.