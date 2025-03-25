Под Ростовом в пожаре пострадала женщина

В Семикаракорске во время пожара пострадала 67-летняя женщина. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Пожар произошел в частном доме в 16-ом переулке. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Прибывшие на место спасатели потушили огонь на площади 64 квадратных метрах. С огнем боролись шесть пожарных на трех спецмашинах.
Известно, что пожилую хозяйку дома госпитализировали с ожогами кистей рук.
Напомним, в понедельник вечером, 24 марта, в Ростове произошел пожар на Курской, 4. Там загорелся склад по приемке металлолома.