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Под Ростовом в пожаре пострадала женщина

В Семикаракорске госпитализировали пенсионерку с ожогами кистей рук.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорске во время пожара пострадала 67-летняя женщина. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Пожар произошел в частном доме в 16-ом переулке. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Прибывшие на место спасатели потушили огонь на площади 64 квадратных метрах. С огнем боролись шесть пожарных на трех спецмашинах.

Известно, что пожилую хозяйку дома госпитализировали с ожогами кистей рук.

Напомним, в понедельник вечером, 24 марта, в Ростове произошел пожар на Курской, 4. Там загорелся склад по приемке металлолома.