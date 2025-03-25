Разработан метод получения фуа-гра из обычной гусиной печени

Обработка печени гусей или уток при помощи смеси из липаз и жира приводит к тому, что молекулы липидов сначала расщепляются, а затем кристаллизуются внутри печени в виде прослоек и скоплений, аналогичных по консистенции, механическим свойствам и устройству в фуа-гра. В результате этого разработка профессора Виглиса и его коллег не отличается по вкусовым ощущениям от настоящего фуа-гра, что, как надеются ученые, в будущем позволит производителям этого блюда отказаться от принудительного кормления птиц.