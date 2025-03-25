Политолога Екатерину Шульман объявили в федеральный розыск

Шульман ранее преподавала на кафедре политических и правовых учений в «Шанинке», однако в официальном списке педагогического состава ее имя отсутствует. Она также работала на кафедре государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС. В период с декабря 2018 года по октябрь 2019 года входила в состав Совета по правам человека при президенте России.