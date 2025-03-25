Месторождение песка и суглинка выставили на торги власти Ростовской области

Власти Ростовской области выставили на торги право пользования месторождением песка и суглинка. Такая информация появилась на портале по торгам.
Аукцион будет проводить министерство природных ресурсов и экологии региона. Речь идет о Мокро-Ельмутинском II месторождении. Целью является разведка, изучение и добыча песка в течение десяти лет.
Известно, что на участке есть 929 тысяч кубометров песка, 136 тысяч кубометров суглинка и 204 тысячи кубометров известняка-ракушечника.
Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 25 апреля.