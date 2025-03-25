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Месторождение песка и суглинка выставили на торги власти Ростовской области

Власти Ростовской области собираются на 10 лет передать право пользования месторождением песка.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области выставили на торги право пользования месторождением песка и суглинка. Такая информация появилась на портале по торгам.

Аукцион будет проводить министерство природных ресурсов и экологии региона. Речь идет о Мокро-Ельмутинском II месторождении. Целью является разведка, изучение и добыча песка в течение десяти лет.

Известно, что на участке есть 929 тысяч кубометров песка, 136 тысяч кубометров суглинка и 204 тысячи кубометров известняка-ракушечника.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 25 апреля.